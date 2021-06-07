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Aydın Ticaret Borsası

07.06.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda dökme kuru incirin kilogramı en düşük 21,50 lira, en yüksek 27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir dökme21,5027,00St1 mahlıç17,3017,30Naturel ham zeytinyağı dökme25,0025,00

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Akşam
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazartesi

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Er Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
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