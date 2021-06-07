Aydın Ticaret Borsası'nda dökme kuru incirin kilogramı en düşük 21,50 lira, en yüksek 27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir dökme21,5027,00St1 mahlıç17,3017,30Naturel ham zeytinyağı dökme25,0025,00



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