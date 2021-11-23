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Aydın Ticaret Borsası

23.11.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira 50 kuruştan, en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir20,5040,00Sızma zeytinyağı32,0034,00Siyah salamura zeytin6,7512,14Kestane21,0041,00

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Aydın Namaz Vakitleri 23 Kasım Salı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
18:00
Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Salı

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
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