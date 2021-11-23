Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira 50 kuruştan, en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir20,5040,00Sızma zeytinyağı32,0034,00Siyah salamura zeytin6,7512,14Kestane21,0041,00



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