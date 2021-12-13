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Aydın Ticaret Borsası

13.12.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 21 lira, en yüksek 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir21,0043,00Salamuralık zeytin7,007,00St1 mahlıç32,0032,50

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