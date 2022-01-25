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Aydın Ticaret Borsası

25.01.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir50,0050,00Naturel ham zeytinyağı40,0041,75St1 mahlıç27,0040,00

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