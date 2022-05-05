Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sıra buğday5,405,40Naturel ham zeytinyağı50,0050,00St1 mahlıç48,0049,50



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