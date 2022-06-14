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Aydın Ticaret Borsası

14.06.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 62 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı44,5053,50Kuru incir37,0062,00Sıra buğday6,706,70

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