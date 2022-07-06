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Aydın Ticaret Borsası

06.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 72,24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı46,3755,00Kuru incir72,2472,24Sıra buğday6,757,00St1 mahlıç52,0059,50

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Anahtar Kelimeler:
kuru incir

Aydın Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

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