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Aydın Ticaret Borsası

26.07.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sızma zeytinyağı​​​​​​​60,0060,00Naturel ham zeytinyağı47,5053,50

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