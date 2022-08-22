Aydın Ticaret Borsası'nda sızma zeytinyağının kilogramı 63 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sızma zeytinyağı63,0063,00St1 mahlıç49,5049,50Naturel ham zeytinyağı54,4658,00Sıra buğday6,756,90



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