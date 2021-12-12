Aydın’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniköy Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı halde bulunan E.Y, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya ilişkin 1 kişiyi gözaltına aldı.



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