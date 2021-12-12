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Aydın’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

12.12.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Aydın’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniköy Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı halde bulunan E.Y, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya ilişkin 1 kişiyi gözaltına aldı.

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Akşam
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Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Pazar

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
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