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Aydın'da CHP delege seçimlerinde gerginlik

21.07.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da, CHP Efeler İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde gerginlik yaşandı.

CHP Efeler İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen delege seçimi öncesi, ilçe başkan adaylarından Altan Kemerci ile mevcut başkan Polat Bora Mersin'e destek veren gruplar arasında, "parti tüzüğü" tartışmaları nedeniyle arbede çıktı.

Kısa süreli arbedede, bazı partililer, sandalye ve su şişesi fırlattı. Polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi.

Seçimlerin, CHP değerlerine aykırı olduğunu ileri süren Kemerci, "Ben bu sıcakta, fiziki şartları uygun olmayan ortamda seçim yapılmasına karşıyım. Ben adaylıktan çekiliyorum." dedi.

Mersin ise parti binasında ilk kez delege seçimi yapılıyormuş gibi bir algı yaratıldığını savundu.

Tüzüğe aykırı uygulamalarının olmadığını iddia eden Mersin, "Daha kimsenin önüne zarf koymadık. Henüz seçim başlamadı. Kendileri, seçimden bu şekilde partiye zarar vererek kaçmayı, partiye reva gördüler." ifadesini kullandı.

Yaşanan gerginliğin sonlanmasının ardından parti üyeleri, delege seçimi için oy kullandı.

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seçim CHP delege

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