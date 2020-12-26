YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi öldü

Aydın'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi öldü

AYDIN HABERLERİ  | 26.12.2020 10:34 | Son Güncelleme

Aydın'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi öldü

Aydın'nın Kuşadası ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan zehirlenen biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan bir evde, elektrikli ısıtıcının kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan Norveç uyruklu Mai Orrek Ruess (75) ile İbrahim Tanrıverdi (42) dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Ruess'in cenazesi Yeni Asri Mezarlık'a, Tanrıverdi'nin cenazesi Kemer Mezarlığı'na defnedildi.​​​​​​​

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:16
Öğle
13:14
İkindi
15:42
Akşam
18:03
Yatsı
19:25

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Eşiyok Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Koray Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.