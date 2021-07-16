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Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

16.07.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nazilli ilçesindeki yangında 30 hektarlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda başlayan ve makiliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Uzunçam Mahallesi'nde zeytinlik alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına, 2 helikopter ve 15 arazözle müdahale edildi.

Gece saatlerinde karadan devam eden çalışmalar sonucu sabah saatlerinde alevler kontrol altına alınabildi.

Yangında, 30 hektar zeytin ve incir ağaçlarının dikili olduğu araziyle makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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