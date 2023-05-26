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Aydın'dan seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı

26.05.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Aydın'dan milletvekili seçilen AK Parti, CHP ve İYİ Partili isimler mazbatalarını aldı.

AK Parti'den milletvekili seçilen Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, İl Başkanı Gökhan Ökten ve partililerle Aydın Adliyesi'ndeki İl Seçim Kuruluna geldi.

İl Seçim Kurulu yetkilisinden mazbatalarını alan milletvekilleri, toplu fotoğraf çektirdi.

Burada açıklama yapan İl Başkanı Ökten, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundan da zaferle çıkacaklarını belirterek, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

CHP

CHP'li milletvekilleri Evrim Karakoz, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız da İl Seçim Kurulu yetkililerinden aldıkları mazbatalarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

Gazetecilere açıklama yapan CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, milletvekilleriyle birlikte sahada iyi bir çalışma yaptıklarını, 3 olan milletvekili sayısını 4'e çıkardıklarını belirtti.

İYİ Parti

İYİ Partiden milletvekili seçilen Ömer Karakaş da mazbatasını aldıktan sonra parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada partililere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
CHP İYİ Parti ak parti mazbata

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