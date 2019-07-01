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Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini bambaşka bir atmosferle buluşturuyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 01.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

Bayburt'un en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve il genelinde en çok turist çeken yerlerin başında gelen Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini bambaşka bir atmosferle buluşturuyor

Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin ili Bayburt'a 25 kilometre uzaklıktaki Aydıntepe ilçesinde 1988 yılında inşaat çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan 'Yeraltı Şehri'ni son olarak Karadenizli gazeteciler ziyaret etti.

Bayburt Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi için Bayburt’ta bulunan yaklaşık 50 gazeteci yeraltı şehrini ziyaret etti.

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Yeraltı Şehrinin tarihi açıdan bir koridor hissiyatını verdiğini belirten gazeteci Deniz Özendi, “Roma döneminde yapıldığı bilgisine ulaştık. Ne amaçla yapıldığını bilmiyorum ama zamanında insanlar buraları çok meşakkatli bir şekilde inşa etmişler. Gerçekten Türkiye’de görülmesi gereken yerlerden birisi burası” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydıntepe Yeraltı Şehri Bayburt

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