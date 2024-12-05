Ayet paylaşıyordu! Şeyma Subaşı takipçilerine bakın ne önerdi! 'Çok soruyordunuz...'

Son dönemde özel hayatı ve tarzıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurduktan sonra, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenip kısa süre sonra da boşanmıştı. Şimdilerde ise Brezilyalı model sevgilisi Marlon'la aşk yaşayan Subaşı, paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ülke ülke gezen Subaşı, her gün düzenli olarak yaptığı meditasyonları ve paylaştığı videoları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Kur'an-ı Kerim de paylaşan ünlü isim ayetler de paylaşarak huzuru bulduğunu söylüyordu.

ÖNERİSİ ŞAŞKINLIK YARATTI!

Dini paylaşımlarla karşımıza çıkan Şeyma Subaşı bu sefer yaptığı öneriyle gündeme geldi. Çok sorulduğunu iddia eden Subaşı, hangi Kur'an-ı Kerim mealini okuduğunu paylaştı.