MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aygün Aydın'dan Şeyma Subaşı'na şoke eden sözler! Ağzını bozdu

Aygün Aydın'dan Şeyma Subaşı'na şoke eden sözler! Ağzını bozdu

14.06.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile aşk yaşadıktan sonra, mesajları ifşa eden Aygün Aydın yine Şeyma Subaşı'nı hedef aldı. Daha önce Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı'na sert sözler kullanın Aydın bu sefer ağzını bozdu.

Aygün Aydın'dan Şeyma Subaşı'na şoke eden sözler! Ağzını bozdu

Aygün Aydın sosyal medyadaki paylaşımıyla yine gündem oldu. Hakan Sabancı ile kısa bir ilişki yaşamasıyla tanınan ve ilişkisinin sonrasında özel mesajları ifşa eden Aydın, Sabancı'nın adının anıldığı isimleri de zaman zaman hedef alıyor. Sabancı ile geçtiğimiz aylarda adı anılan Şeyma Subaşı'na daha önce de sert ifadeler kullanan Aygün Aydın bu sefer ağzını bozdu.

Şeyma Subaşı'nın paylaştığı bir fotoğrafı kendi hesabında paylaşan Aygün Aydın şu ifadeleri kullandı:

nprp

"Yeni erkek arkadaşımın mekanına kasıtlı gidecek kadar o...pu olmana hiç şaşırmadım yine bildiğimiz gibisin gel kuçu kuçu sana 3-5 kuruş para koklatalım seversin sen."

Aygün Aydın Hacı Sabancı ile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'yı topa tuttuAygün Aydın Hacı Sabancı ile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'yı topa tuttu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönül Dağı'nın Asuman'ı yatarak poz verdi! "Sana kırmızı çok yakışıyor"Gönül Dağı'nın Asuman'ı yatarak poz verdi! "Sana kırmızı çok yakışıyor"
Ünlü haber spikerinden kötü haber! Uğur Dündar duyurduÜnlü haber spikerinden kötü haber! Uğur Dündar duyurdu
Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi! "Ne hatun be"Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi! "Ne hatun be"
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Aygün Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini arayıp, katilinin adını söylemiş! "Bizi öldürüyor"

Sevgilisini arayıp, katilinin adını söylemiş! "Bizi öldürüyor"

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! Kandıranı ise...

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! Kandıranı ise...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Motorin ve benzin zammı için kritik gün!

Motorin ve benzin zammı için kritik gün!

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Gece vakti çırılçıplak gezdi, sağa sola tekme attı

Gece vakti çırılçıplak gezdi, sağa sola tekme attı

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en iç karartıcı şehri: Norilsk

Dünyanın en iç karartıcı şehri: Norilsk

Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!

Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.