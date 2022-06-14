Aygün Aydın'dan Şeyma Subaşı'na şoke eden sözler! Ağzını bozdu

Aygün Aydın sosyal medyadaki paylaşımıyla yine gündem oldu. Hakan Sabancı ile kısa bir ilişki yaşamasıyla tanınan ve ilişkisinin sonrasında özel mesajları ifşa eden Aydın, Sabancı'nın adının anıldığı isimleri de zaman zaman hedef alıyor. Sabancı ile geçtiğimiz aylarda adı anılan Şeyma Subaşı'na daha önce de sert ifadeler kullanan Aygün Aydın bu sefer ağzını bozdu.

Şeyma Subaşı'nın paylaştığı bir fotoğrafı kendi hesabında paylaşan Aygün Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Yeni erkek arkadaşımın mekanına kasıtlı gidecek kadar o...pu olmana hiç şaşırmadım yine bildiğimiz gibisin gel kuçu kuçu sana 3-5 kuruş para koklatalım seversin sen."



