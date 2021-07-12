MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

12.07.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı’yla yaşadığı ilişki sonrası görüşmelerini ifşa eden Aygün Aydın, hakkında çıkan uzaklaştırma kararına uymamasının ardından 3 gün zorlama hapis yattı. Genç kadın, Hakan Sabancı'ya sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Aygün Aydın, "Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun. Diğer pısırık kızlar gibi ortadan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün" diyerek küfürler yağdırdı.

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Hakan Sabancı ile yaptığı konuşmaları ifşa ettikten sonra bir anda magazin basının gündemine oturan Aygün Aydın, daha sonra Instagram hesabından bir ultrason görüntüsü paylaşarak, "3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum" notunu düştü.

Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın bu sefer hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüleri paylaştıHakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın bu sefer hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüleri paylaştı

AÇIKLAMALARA DEVAM EDİNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Aydın'ın Hakan Sabancı hakkındaki açıklamalara devam etmesinin ardından mahkemeye başvuran Hakan Sabancı, genç kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karara uymayan ve açıklamalara devam eden Aydın, bu sefer 3 gün boyunca zorlama hapis cezasına çarptırıldı.

Aygün Aydın yatakta Hakan Sabancı'yı evine çağırdı: Hakoş bana gelsene seninle...Aygün Aydın yatakta Hakan Sabancı'yı evine çağırdı: Hakoş bana gelsene seninle...

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın'dan yine gündem yaratacak bir paylaşım geldi. Aydın, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı'ya yüklenerek, "Sen beni nasıl o katillerin, böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan, andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

aasda

"DUYGULARIMLA OYNAYIP BENİ HAMİLE BIRAKTIN"

Aydın paylaşımının devamında, "Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun. Diğer pısırık kızlar gibi ortadan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Hangi yüzle kadın haklarını savunacaksın. Daha kendi çocuğuna sahip çıkmamış adam, elbette ki avukat ordusuyla saldırıp ailesinin maddi gücünün arkasına sığınacaktır" sözlerini kullandı.

BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Aydın, ilk paylaşımının arkasından bir paylaşımda daha bulunarak, Hakan Sabancı'dan nefret ettiğini söyledi. Aydın, "Ben ne kadar salak bir insan olduğumu bir kez daha anladım. Haberi olsa, asla böyle bir şeye müsaade etmezdi, kesin ailesinden biri yaptırıyor diye düşündüm. Sana toz kondurmadım. Oysaki ne kadar aptalmışım, senden nefret ediyorum" dedi.

dfghjgfds

DİLAN SAKAR İLE TATİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan Hakan Sabancı, aşk yaşadığı Dilan Sakar ile Ege tatiline devam ediyor. İkilinin Ege tatilinde arkadaşlarıyla verdiği poz, basına yansımıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce 17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildiKeman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce 17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Hilal Altınbilek, Metin Hara’yla sarmaş dolaş!Hilal Altınbilek, Metin Hara’yla sarmaş dolaş!
Anahtar Kelimeler:
Aygün Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Hamdullah hayatını kaybetti, Işın Karaca yıkıldı

Hamdullah hayatını kaybetti, Işın Karaca yıkıldı

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Genç kıza iğrenç şantaj! Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

Genç kıza iğrenç şantaj! Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

6 yıllık ilişki bitti! Hayranları şokta

6 yıllık ilişki bitti! Hayranları şokta

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.