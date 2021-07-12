Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Hakan Sabancı ile yaptığı konuşmaları ifşa ettikten sonra bir anda magazin basının gündemine oturan Aygün Aydın, daha sonra Instagram hesabından bir ultrason görüntüsü paylaşarak, "3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum" notunu düştü.

AÇIKLAMALARA DEVAM EDİNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Aydın'ın Hakan Sabancı hakkındaki açıklamalara devam etmesinin ardından mahkemeye başvuran Hakan Sabancı, genç kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karara uymayan ve açıklamalara devam eden Aydın, bu sefer 3 gün boyunca zorlama hapis cezasına çarptırıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın'dan yine gündem yaratacak bir paylaşım geldi. Aydın, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı'ya yüklenerek, "Sen beni nasıl o katillerin, böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan, andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"DUYGULARIMLA OYNAYIP BENİ HAMİLE BIRAKTIN"

Aydın paylaşımının devamında, "Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun. Diğer pısırık kızlar gibi ortadan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Hangi yüzle kadın haklarını savunacaksın. Daha kendi çocuğuna sahip çıkmamış adam, elbette ki avukat ordusuyla saldırıp ailesinin maddi gücünün arkasına sığınacaktır" sözlerini kullandı.

BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Aydın, ilk paylaşımının arkasından bir paylaşımda daha bulunarak, Hakan Sabancı'dan nefret ettiğini söyledi. Aydın, "Ben ne kadar salak bir insan olduğumu bir kez daha anladım. Haberi olsa, asla böyle bir şeye müsaade etmezdi, kesin ailesinden biri yaptırıyor diye düşündüm. Sana toz kondurmadım. Oysaki ne kadar aptalmışım, senden nefret ediyorum" dedi.

DİLAN SAKAR İLE TATİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan Hakan Sabancı, aşk yaşadığı Dilan Sakar ile Ege tatiline devam ediyor. İkilinin Ege tatilinde arkadaşlarıyla verdiği poz, basına yansımıştı.

