Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini açıp selfie çekti

Aygün Aydın Hakan Sabancı ifşasından sonra ününe ün kattı. Oyuncu olan Aydın yaptığı açıklamalarla gündem olurken son paylaşımıyla şoke etti. Aygün Aydın Instagram paylaşımında sınırları zorladı. Son olarak parası olmadığını böyle giderse para kazanmak için escortluk yapmak zorunda kalacağını açıklayan Aygün Aydın geçtiğimiz günlerde de Sabancı'nın doğum günü kutladığı mekanın kapısına gitmişti.

Olaylı isimlerden Aygün Aydın şimdi de selfie'si ile gündemde. Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini çözüp iç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu sosyal medyadan paylaştı.

Aygün Aydın'a takipçilerinden "Gerçekten böyle şeylere ihtiyacın var mı ya?" yorumları geldi.

"Neden soyundun?" diyen takipçilerine oyuncu "Ev sıcak" yanıtını verdi.

