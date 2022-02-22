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Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini açıp selfie çekti

22.02.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadıktan sonra mesajları ifşa eden ve Sabancı'nın peşini bırakmayan Aygün Aydın son paylaşımıyla yine olay oldu. Son olarak para kazanamazsa eskort olmak zorunda kalacağını itiraf eden Aygün Aydın selfie çekerken sınırları zorladı.

Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini açıp selfie çekti

Aygün Aydın Hakan Sabancı ifşasından sonra ününe ün kattı. Oyuncu olan Aydın yaptığı açıklamalarla gündem olurken son paylaşımıyla şoke etti. Aygün Aydın Instagram paylaşımında sınırları zorladı. Son olarak parası olmadığını böyle giderse para kazanmak için escortluk yapmak zorunda kalacağını açıklayan Aygün Aydın geçtiğimiz günlerde de Sabancı'nın doğum günü kutladığı mekanın kapısına gitmişti.

Olaylı isimlerden Aygün Aydın şimdi de selfie'si ile gündemde. Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini çözüp iç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu sosyal medyadan paylaştı.

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Aygün Aydın'a takipçilerinden "Gerçekten böyle şeylere ihtiyacın var mı ya?" yorumları geldi.

"Neden soyundun?" diyen takipçilerine oyuncu "Ev sıcak" yanıtını verdi.

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Aygün Aydın
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