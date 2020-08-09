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Ayhancan Güven, birinciliğe ulaştı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.08.2020 15:45 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'nin beşinci yarışında ilk birinciliğine Britanya'da ulaştı. Arzuladığı birinciliği efsanevi Silverstone Pisti'nde yakaladığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Ayhancan Güven, "Bu birincilik şampiyonluk umutlarımızı taze tutmamı sağladı. Bu birinciliği bana her koşulda destek veren takımıma ve Red Bull aileme armağan ediyorum" dedi.

Ayhancan Güven, birinciliğe ulaştı

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, bu sezonun ilk birinciliğini Britanya'da elde etti. 2020 Porsche Mobil 1 Supercup'ın beşinci yarışında Silverstone Pisti'ne çıkan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu.

Startla birlikte temposunu artıran Ayhancan Güven, rakiplerini geride bırakmayı başardı. Bitişe ilk sırada giren Ayhancan Güven, bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 80 puanla 3'üncü sıradaki yerini korudu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Nefesleri kesen yarışı baştan sona kontrol etmeyi başaran Ayhancan Güven, kariyerinin ilk Porsche Mobil 1 Supercup zaferine ulaştığı Silverstone Pisti'nde, spor yaşamındaki ikinci yarış birinciliğine erişti.

Yeni sezonda ilk kez podyumun en üst basamağına çıkan Ayhancan Güven, "Sezon başından beri beklediğim birinciliğe ulaşmayı başardım. Artık şeytanın bacağını kırdım. Bu galibiyetle şampiyonluk umutlarımı da taze tutmayı başardım. Bu birinciliği bana her koşulda destek veren takımıma ve Red Bull aileme armağan ediyorum. Porsche Mobil 1 Supercup'ta şampiyonluk için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.

Porsche Mobil 1 Supercup İspanya GP'si 16 Ağustos'ta koşulacak.

(DHA)

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