Ayın Düşüşü filmi ne zaman çekildi? Ayın Düşüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ayın Düşüşü filmi bilimkurgu ve aksiyon türündedir. Başrollerinde Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer gibi oyuncular yer alıyor. Orijinal adı Moonfall olan Ayın düşüşü filmi 4 Şubat 2022'de sinemalarda yer aldı. Peki Ayın Düşüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ayın yörüngeden çıkması ve dünyaya doğru yaklaşmasıyla tehlike başlar. Dünya artık büyük bir tehdit altındadır. Bu duruma gizemli bir güç sebep olmuştur. İnsanlar, dünyayı felaketten kurtarmak için var gücüyle çabalar.

AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Halle Berry - Jo Fowler

Patrick Wilson - Brian Harper

John Bradley - KC Houseman

Michael Peña - Tom Lopez

Charlie Plummer - Sonny Harper

Kelly Yu - Michelle

Donald Sutherland - Holdenfield

Eme Ikwuakor - Doug Davidson

Carolina Bartczak - Brenda Lopez

Maxim Roy - Kaptan Gabriella Auclair

Stephen Bogaert - Albert Hutchings



