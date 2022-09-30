Ayın Düşüşü filmi ne zaman çekildi? Ayın Düşüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ayın Düşüşü filmi bilimkurgu ve aksiyon türündedir. Başrollerinde Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer gibi oyuncular yer alıyor. Orijinal adı Moonfall olan Ayın düşüşü filmi 4 Şubat 2022'de sinemalarda yer aldı. Peki Ayın Düşüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
Ayın yörüngeden çıkması ve dünyaya doğru yaklaşmasıyla tehlike başlar. Dünya artık büyük bir tehdit altındadır. Bu duruma gizemli bir güç sebep olmuştur. İnsanlar, dünyayı felaketten kurtarmak için var gücüyle çabalar.
Halle Berry - Jo Fowler
Patrick Wilson - Brian Harper
John Bradley - KC Houseman
Michael Peña - Tom Lopez
Charlie Plummer - Sonny Harper
Kelly Yu - Michelle
Donald Sutherland - Holdenfield
Eme Ikwuakor - Doug Davidson
Carolina Bartczak - Brenda Lopez
Maxim Roy - Kaptan Gabriella Auclair
Stephen Bogaert - Albert Hutchings
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