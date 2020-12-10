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Aykırı tatların muazzam uyumu: Peynir helvası tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 10.12.2020 12:10 | Son Güncelleme:
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Aykırı tatların muazzam uyumu: Peynir helvası tarifi

Çanakkale'nin meşhur peynir helvasını sevenlere dev hizmet! Vereceğimiz tarif ile kendi mutfağınızda bu yöresel lezzeti hazırlayabilirsiniz.

Aykırı tatların bir araya gelmesiyle hazırlanan peynir helvası, Çanakkale'nin en sevilen lezzetlerinden. Hafif tatlıları seviyorsanız ve bu zamana kadar tadına bakmadıysanız, peynir helvasını mutlaka pişirmelisiniz. Üstelik yapılışı da oldukça basit.

PEYNİR HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir kilo tuzsuz lor peyniri
4 su bardağı şeker
Bir adet yumurta sarısı
150 gram tereyağı
1,5 su bardağı irmik

PEYNİR HELVASI NASIL YAPILIR?

Lor peynirini bir tencereye alın. Peynirin üzerine yumurta sarısını ve tereyağını ekleyin.
Tencereyi ocağa koyun ve malzemeleri karıştırmaya başlayın. Peynir suyunu saldıktan sonra tencereye irmiği ilave edin ve ocağın altını kısın.

Yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra içine toz şekeri katın. Şeker eriyene kadar kaynatmaya devam edin. Malzemeler helva kıvamını aldıktan sonra ocağın altını söndürün. Helvayı fırın tepsisine boşaltın.

200°C önceden ısıtmış olduğunuz fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra bıçak yardımıyla dilimleyin. Ilık bir şekilde, dondurmayla birlikte servis yapabilirsiniz.


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