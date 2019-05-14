Aykut Enişte'den yeni fragman geldi

Son dönemde BKM imzalı komedi filmlerini sıklıkla görmeye başladık. Nitekim Mayıs ayında bu filmlere bir yenisi daha eklenecek. Daha önce Ali Kundilli filmleri ve Sansını Seveyim’le kendisini sevdiren Cem Gelinoğlu bu sefer de Aykut karakteriyle karşımıza çıkacak. Aykut Enişte ismiyle vizyona girecek olan yapımda, şansı bir türlü yaver gitmeyen Aykut karakterine hayat verecek Gelinoğlu, film arşivine de bir yenisini daha eklemiş olacak.

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar ve Ali Erkazan gibi isimler de yer alıyor.

BKM yapımı komedi filminin 24 Mayıs’ta gösterime gireceği zaten çok öncesinden açıklanmıştı. BKM geçtiğimiz gün Aykut Enişte için yeni bir tanıtım videosu daha yayınladı. Dilerseniz yayınlanan bu tanıtım videosuna yukarıdan göz atabilirsiniz.

Film için yayınlanan tanıtım videolarının genel anlamda komik olduğu söylenebilir. Ayrıca filmde argo konuşmaların ve belden aşağı esprilerin çok fazla olmayacağını tahmin etmek çok da güç değil.

Bakalım BKM’nin yeni komedi filmi gişede beklenen başarıyı gösterebilecek mi? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz.

It Chapter 2 için ilk fragman

