Aykut Enişte filmi fragmanı yayınlandı!

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un kaleme aldığı filmin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor.

İşte Aykut enişte filminin fragmanı: