Mynet Trend

Aykut Enişte filmi fragmanı yayınlandı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 20.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Aykut Enişte, yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Aykut Enişte 24 Mayıs'ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

Aykut Enişte filmi fragmanı yayınlandı!

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un kaleme aldığı filmin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor.

İşte Aykut enişte filminin fragmanı:


PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
Enes Batur hayranlarına müjde!Enes Batur hayranlarına müjde!
Malefiz: Kötülüğün Gücü fragmanı yayınlandı! Malefiz: Kötülüğün Gücü fragmanı yayınlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aykut enişte fragman sinema

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

Bu otomobiller üretimden kalkacak

Bu otomobiller üretimden kalkacak

İstanbullu Gelin final öncesi kızdırdı! 'Bir çuval inciri mahvettiniz'

İstanbullu Gelin final öncesi kızdırdı! 'Bir çuval inciri mahvettiniz'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enes Batur Gerçek Kahraman filmi fragmanı

Enes Batur hayranlarına müjde!

Malefiz: Kötülüğün Gücü fragmanı yayınlandı!

Malefiz: Kötülüğün Gücü fragmanı yayınlandı!

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi fragmanı

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi fragmanı

Game of Thrones finalinde bir bomba daha! Su şişesi 'unutuldu'

Kahve bardağından sonra bir bomba skandal daha!

Yasak Elma dizisinde flaş gelişme! Hangi oyuncular ayrılıyor?

Yasak Elma'ya üç oyuncu birden veda ediyor!

Hakan: Muhafız'ın 3. sezon kadrosu belli oldu

Çukur'un güzel oyuncusu kadroya dahil oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.