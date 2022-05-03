Aykut Enişte filmi konusu nedir? Aykut Enişte filmi oyuncuları kimlerdir? Aykut Enişte nerede çekildi?

Aykut Enişte filmi 2019 yılında vizyona giren yapımlardan biridir. Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı Aykut Enişte televizyon ekranlarına geliyor. Aykut Enişte, aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut'un, evlenip yuva kurmak istemesinin ardından başına gelen trajikomik olaylar anlatılıyor. İşte Aykut Enişte konusu ve oyuncuları hakkında araştırılan bilgiler...

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut’u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?

AYKUT ENİŞTE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Cem Gelinoğlu - Aykut

Melis Babadağ - Gülşah

Ege Kökenli - Nurhan

Müfit Kayacan - Sadi

Lale Başar - Şule

Ali Erkazan - İhsan

Özlem Çakar - Saniye

Ferdi Sancar - Erdal

Selen Domaç - Dilşah

Mekin Sezer - Mithat

Ecrin Moğultay - Sude

Güven Hokna - Muhteşem

AYKUT ENİŞTE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2019 yılında vizyona giren Aykut Enişte filminin çekimleri, Selimiye ve Yeşilköy Havalimanı ve İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

