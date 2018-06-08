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Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.06.2018 09:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti. Aykut Kocaman, Ali Koç’la görüşmesinde başkana yeni sezonda takımın başında olmayacağını söyledi.

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, yeni sezonda takımın başında olmayacak. Başkan Ali Koç’la görüşen tecrübeli çalıştırıcı, ‘Yokum’ kararını iletti.

Aykut Kocaman takımın sorunlarını da rapor halinde yeni yönetime sundu. Başkan Ali Koç, seçimi kazanmadan önce Aykut Kocaman’ı insan ve hoca olarak çok sevdiğini fakat taraftarın değişim isteğini de göz ardı edemeyeceğini belirtmişti. (Akşam)

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aykut kocaman ali koç Fenerbahçe

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