Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, yeni sezonda takımın başında olmayacak. Başkan Ali Koç’la görüşen tecrübeli çalıştırıcı, ‘Yokum’ kararını iletti.

Aykut Kocaman takımın sorunlarını da rapor halinde yeni yönetime sundu. Başkan Ali Koç, seçimi kazanmadan önce Aykut Kocaman’ı insan ve hoca olarak çok sevdiğini fakat taraftarın değişim isteğini de göz ardı edemeyeceğini belirtmişti. (Akşam)

