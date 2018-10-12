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Aykut Kocaman: Bana bir hain dememişlerdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.10.2018 08:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamaların ardından çarpıcı ifadeler kullandı. Ayrılmadan önce hazırladığı tüm raporları Cocu ve Comolli'ye teslim ettiğini söyleyen Aykut Kocaman, kendisini hainlikle suçlamalarına sinirlendiğini belirtti.

Aykut Kocaman: Bana bir hain dememişlerdi

Aykut Kocaman, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar sonrası yakın çevresine dert yandı.

Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamalar sonrası tüm gözler Aykut Kocaman'a çevrildi...

Londra'da olan ve cumartesi günü bir açıklama yapması beklenen Kocaman'ın yakın çevresine dert yandığı ve çok çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi.

İste o sözler: "Ekibimle mesleki gelişim için zaman zaman bilgi alışverişinde bulunuruz. Bunlar, istatistiki bilgiler ve tüm dünyada gelişen antrenman teknikleri üzerinedir... Hatta son Dünya Kupası sırasında takımlarla ilgili de bana data desteği verdiler. Ayrılırken, bir önceki sezonun takım ve futbolcularla ilgili tüm raporların yer aldığı bire bir çalışmamı gittim ellerimle Cocu'ya teslim ettim. Ayrıca Comolli'yle de ayrılığım öncesi görüştüm ve klasörlerce bilgi ve analiz bıraktım. Zaten kendisi de daha sonra bu analizlerin çok değerli olduğunu açıklayıp teşekkür etti. Ben Fenerbahçe'nin gizli bilgilerini ne yapayım? Bugüne kadar birçok şeyle itham edildim... Bana bir hain demedikleri kalmıştı. Sonunda onu da dediler..."

(Sabah)

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Fenerbahçe aykut kocaman ali koç

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
defolun gidin hırsız azizenle bize Ali koç yeter
seni kocaman seviyoruz
sen bizim KOCAMAN gururumuzsun ...! Fenerin çocuğu Aykut KOCAMAN
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