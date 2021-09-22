SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Aykut Kocaman: Başımıza gelmeyen kalmadı

Aykut Kocaman: Başımıza gelmeyen kalmadı

22.09.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman: Başımıza gelmeyen kalmadı

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantep FK'ya 2-0 yenilerek 6 haftada 5. yenilgilerini aldıkları maçın ardından konuştu.

Nasıl başlayacağımı kestirmek hakikaten zor. Şubattan beri görmediğimi şeyleri görüyorum. Bugün de onlardan bir tanesi oldu. Daha saati kurarken topu ağlarda gördüm. Ondan sonra zaten bir anda özellikle saha içinde söylemek lazım, bu tıkır tıkır sahada, oyunun kontrolünü ele almak çok zordu. Karşımızda birbirine yakın oynayan, sert bir rakip. Mete Kalkavan, daha 3-5. dakikada sert oyuna izin veren tutumu sertliği artırdı. Ne topu kontrol edebildik, yorgun ayaklar vardı. 68 saat sonra maça çıktık. Orta sahadaki rakibin çabuk ayakları, ikinci topu toplamaları ilk yarım saat oyunu kontrol etmemizi zorlaştırdı. Sonra sonra etkinliğimiz artmaya başladı. Ancak ilk yarıda etkin olduğumuz söylenemez." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı durum tersine döndü ancak birinci dakikasından son dakikaya kadar olan çabalarımız sonuç vermedi. Anlatacak çok bir şey yok.

Fiziksel olarak etkiliyor tabii. Rizespor maçı 4. gün olacak. 72 saat toparlanmak uygun bir süre. Geçen hafta 7, bugün 5'te başladı. 68 saat toparlanmaya yakın ama Rize maçı 24 saat daha sonrasında olacak. Ufak da olsa bir konfor alanı yaratacak enerji toplama açısından. Buradaki fiziksel hırpalanmanın ötesinde en önemlisi zihinsel. 10. saniye ve yerleşik savunma. Hakikaten başımıza gelmeyen kalmadı demeyeceğimiz çünkü beterin beteri var hayatta. Bugün de bu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen'den maaş açıklamasıRıdvan Dilmen'den maaş açıklaması
37 milyon 845 bin TL'lik vurgun! Aralarında banka müdürü de var37 milyon 845 bin TL'lik vurgun! Aralarında banka müdürü de var
Süper Lig ekibinden Şenol Güneş bombasıSüper Lig ekibinden Şenol Güneş bombası
Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman İstanbul Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Falcao La Liga'da gol şova devam ediyor!

Falcao La Liga'da gol şova devam ediyor!

Balotelli'den Sergen Yalçın'a olay hareket

Balotelli'den Sergen Yalçın'a olay hareket

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.