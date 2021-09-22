Aykut Kocaman: Başımıza gelmeyen kalmadı

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantep FK'ya 2-0 yenilerek 6 haftada 5. yenilgilerini aldıkları maçın ardından konuştu.

Nasıl başlayacağımı kestirmek hakikaten zor. Şubattan beri görmediğimi şeyleri görüyorum. Bugün de onlardan bir tanesi oldu. Daha saati kurarken topu ağlarda gördüm. Ondan sonra zaten bir anda özellikle saha içinde söylemek lazım, bu tıkır tıkır sahada, oyunun kontrolünü ele almak çok zordu. Karşımızda birbirine yakın oynayan, sert bir rakip. Mete Kalkavan, daha 3-5. dakikada sert oyuna izin veren tutumu sertliği artırdı. Ne topu kontrol edebildik, yorgun ayaklar vardı. 68 saat sonra maça çıktık. Orta sahadaki rakibin çabuk ayakları, ikinci topu toplamaları ilk yarım saat oyunu kontrol etmemizi zorlaştırdı. Sonra sonra etkinliğimiz artmaya başladı. Ancak ilk yarıda etkin olduğumuz söylenemez." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı durum tersine döndü ancak birinci dakikasından son dakikaya kadar olan çabalarımız sonuç vermedi. Anlatacak çok bir şey yok.

Fiziksel olarak etkiliyor tabii. Rizespor maçı 4. gün olacak. 72 saat toparlanmak uygun bir süre. Geçen hafta 7, bugün 5'te başladı. 68 saat toparlanmaya yakın ama Rize maçı 24 saat daha sonrasında olacak. Ufak da olsa bir konfor alanı yaratacak enerji toplama açısından. Buradaki fiziksel hırpalanmanın ötesinde en önemlisi zihinsel. 10. saniye ve yerleşik savunma. Hakikaten başımıza gelmeyen kalmadı demeyeceğimiz çünkü beterin beteri var hayatta. Bugün de bu oldu.

