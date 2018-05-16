Aykut Kocaman: Beklemekten başka bir çaremiz yok

“Son hafta gönlümüzden geçen olur mu diye bekleyeceğiz. Söyleyecek başka bir şey yok. Bu sezon en büyük problemimiz özellikle Kadıköy’deki maçlarda bütünlüğün oluşmaması.”
Fenerbahçe Teknik Patronu Aykut Kocaman, farklı kazandıkları Kardemir Karabük karşılaşmasının ardından gazetecilerle yaptığı sohbette hem gündemi hem de şampiyonluk ihtimallerini değerlendirdi. Sezon içinde yaşananlardan da bahseden deneyimli teknik adam küme düşme hattındaki takımlara kaybettikleri puanlar yüzünden şu an zirvede olmadıklarını belirtirken, “İçerideki Kayserispor ve G.Birliği maçları aklımda yer etti. Bir tanesinde 3-1 öndesin maç bitmiş, o iki maçta 5 gol attık 5 gol yedik. 2 tanesini kendi kalemizi attık, ikisinin de gol pasını verdik. İnanılır gibi bir istatistik değil. İçerideki maçlarda kaybettiğimiz puanlar ama bu maçlardan ikisi öne çıkıyor. Küme düşen Osmanlı’ya 2 puan, G.Birliği’ne 2 puan kaybetmişiz.
‘CİDDİYETİ KAVRAYAMADIK’
Son iki sezona damga vuran en önemli yer orası. Nedenleriyle ilgili söylüyoruz. Hem ligde hem de kupadaki Akhisar maçlarındaki en büyük problemden birisi oyuna odaklanma süremiz. Ligdeki Beşiktaş maçından sonra gelmiştik, maçın ciddiyetini kavrayana kadar zaten 2-0 oldu. Kupadaki maçta o enerjiyi oluşturmada biraz sıkıntı vardı. En büyük problem özellikle içerideki maçlarda o bütünlüğün oluşmaması. Bütünlük çok önemli bence en önemli şey” ifadelerini kullandı.
Kocaman bir gazetecinin, “Geçmişte şampiyonlukları son haftalarda her zaman kaçıran F.Bahçe oldu, bu kez tersi olur mu? Gönlünüzden geçen ne?’ şeklindeki sorusuna ise “Bizim gönlümüzden geçenler olursa, olur tabii. Ama bekleyeceğiz başka bir söyleme şansımız yok. Söyleyebileceğimiz bir şey yok” yanıtını verdi.
‘Skrtel’in kartı çok ucuzdu!’
“HAKEMİN Skrtel’e gösterdiği sarı kart çok ucuz. Sezon içerisinde bu hareketin daha sertini yapan oyunculara kart dahi gösterilmedi. Bu kadar ucuz sarı kart gösterilmez. Dirar’ın pozisyonunda rakibi çekme var. O çok net.. O sarı kartın gösterilmesini anlayabilirim. Ama Skrtel topa doğru hamle yapmak isterken faul yapıyor.
‘Biz sürekli çift forvet oynadık’
“Takım ilk kez çift forvet oynamıyor (Fernandao ve Soldado’dan bahsediyor). Biz sürekli çift forvetle sahaya çıktık. Klişeler bunlar. Tamamen bir algı operasyonu yapılıyor. Bunlarla uğraşmaktan, anlatmaktan yoruldum, artık cevap vermeye gerek bile yok. Yorumcularla farklı düşünüyoruz.”
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