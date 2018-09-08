Aykut Kocaman: Bu sezon takım çalıştırmayacağım

Fenerbahçe ile yollarını sezon başı ayıran Aykut Kocaman uzun süren sessizliğini Ajansspor için bozdu.
Kocaman tatilini geçirdiği Yalıkavak'ta önemli açıklamalarda bulundu.
"Şu an takım çalıştırmayı düşünmüyorum" diyen Kocaman “Fenerbahçe ile yollarımı ayırdıktan sonra birçok takımdan teklifler geldi. Ama ben bu sezon takım çalıştırmayı asla düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
Kocaman adının Rizespor başta olmak üzere birçok takımla geçmesi sorusuna ise “Teklif çok ama çalışmayı düşünseydim sezon başı gelen teklifleri değerlendirirdim. Bu sezon takım çalıştırmayacağım” dedi. (AJANSSPOR)
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