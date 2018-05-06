Aykut Kocaman, Bursaspor maçı sonrası istifa sinyali verdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlara yönelik eleştirel ifadeler kullandı.

Oyunu ve yaşananları değerlendiren Aykut Kocaman, "Hafta içinde olanlar, Bursaspor'un enerjisini arttıracaktı. Bu ilk 30 dakikada atılacak bir gol kırabilirdi. Bunu başaramadık ve başaramadıkça dirençleri arttı. Kalemizde de bir gol görünce zorluk derecesi daha da arttı. Bu oyun kazanmak için oynanan bir oyun. Oyuncu arkadaşları, taraftarımızın yuhaladıkları da dahil, sezon başından itibaren yuhaladıkları dahil hepsini kutluyorum. Belli bir grup var, onları sezon başından beri anlayamıyorum. Meslek ahlakı içerisinde oyuncularımız her şeyi yaptı. Samimiyetimle hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Sezon başından bu yana taraftarların tepkisine maruz kaldıkları söyleyen Aykut Kocaman, "Maç toplantısında da bu yuhalamaları söyledim. Zihinlerinde daha kuvvetli olmaları için bunu söyledim. Geçen sezon Beşiktaş 77 puanla şampiyon oldu, Fenerbahçe 64 puanla 3. oldu. Beşiktaş geçen sene iç sahada 51'de 44 puan almış, Fenerbahçe 51'de 30 almış. Bu büyük puan kaybı. Bizden çok daha dertli insanlar var ama kendi mesleğimiz içerisindeki durumu anlatmaya çalışıyorum, bu kulübün içerisinde bin bir dertle uğraştık, buraya kadar geldik. Burada olmamızı sağlayan en önemli faktörü, dış sahada en yakın rakibimizden (Başakşehir) 5 puan fazla almışız. Başakşehir'in puan kaybetmesinden sonra gelen taraftarın hemen maçın başında gol isteyeceğini biliyordum. Bunları anlattım ama başarılı olduğumuz söylenemez." şeklinde konuştu.



AYKUT KOCAMAN'DAN İSTİFA SİNYALİ!