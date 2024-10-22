Aykut Kocaman canlı yayında konuştu! 3 Temmuz Fenerbahçe'den ne götürdü? ''Son 15 yılı çalındı...''

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden Aykut Kocaman, HT Spor'da "Çerçeve" programına Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile birlikte katıldı. Tarihi 88/89 sezonunun en önemli üçlüsü yıllar sonra bir araya geldi. Fenerbahçe'de hem futbolculuk döneminde hem de Teknik Direktörlük döneminde şampiyonluklar yaşayan Aykut Kocaman, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları;

FENERBAHÇE'YE DÖNME İHTİMALİ

Aykut Kocaman 'Dönmeyeceğiniz zamanda döndüğünüz oldu. Fenerbahçe'den gelen telefon size ne hissettiriyor?' sorusuna "Burası Türkiye... Bu kulüpler de çok önemli firmalar. İnanılmaz güçleri olan, içinden çıkan insanları çok önemli yerlere taşımış yerler. Fenerbahçe de Galatasaray da Beşiktaş da çok önemli yerler. Bu kulüplerde ihtiyaç olduğu zaman 'Gel' deniyorsa birisine, o gider. Bunun başka bir şeyi olmaz." sözleriyle yanıt verdi.

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ HAKKINDA

A Milli Futbol Takımına teknik direktörlüğü boştayken seçenek olarak görülmediğini ifade eden Aykut Kocaman ''Ben 6 sene ayrıydım Fenerbahçe'den. Ayrıldıktan sonra 6 sene içinde çok teknik direktör krizi oldu. Olmalıydım demiyorum. Dünyanın her tarafından teknik direktör arandı bir tek seçenek olarak benim ismim geçmedi. Tekrar söylüyorum benim bir beklentim yok ama bir durumu anlatmaya çalışıyorum. 'Neden ben değilim?' sorusu değil. Bunu sorma hakkım yok. Bunun yanıtını o günkü yönetenler verirler. Ben olmak zorunda değilim ama bu CV ile seçeneklerden biri olamıyorsam bu bir durumdur.'' sözlerini sarf etti.

3 TEMMUZ AÇIKLAMALARI

2010-2011 sezonunda yaşanan Şampiyonluğun ardından yaşadıkları 3 Temmuz süreci ile ilgili konuşan Kocaman, ''3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe camiası, kastedene karşı büyük bir güç gösterisi yaptı. O dönem ki gidişatı çeviren bir tutum aldı. 3 Temmuz'un arkasında gelen süreçti bir güç kazandı diyorum ancak ondan sonraki süreçte aslında bu güç strateji değiştirdi. Çok net gözüküyor. Değişen strateji şuydu 'Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan dinamikleri birbirine kırdırılmaya geçildi' o yapı aslında bu hamlesi ile istediğini elde etmeye doğru yol alıyor diye gözüküyor.''

"Fenerbahçe'nin 14 sezondur sadece 1 lig şampiyonluğu var. Bunu sadece yönetimler, oyuncular, benzeri şeylerle açıklamak çok zor. 1 milyar küsür değerinde borsa değerine sahipti Fenerbahçe. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplamından daha fazla ederine sahip gücü vardı. Buradan bakarak ne kadar güç kaybı olduğunu görebilirsiniz. 3 Temmuz, Fenerbahçe'den çok şey götürdü. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin son 15 yılını çaldı. Hala izleri sürüyor." ifadelerini kullandı.

''FUTBOLCULARIN ENERJİLERİ AZALMIŞ''

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe hakkında konuşan Kocaman, "Fenerbahçe'de oyuncuların enerjilerinde de sezon başındaki o yüksek enerjili, arzulu enerji azalmış gibi gözüküyor. Fenerbahçe, şu an çok önemli bir virajda. Fenerbahçe, bu virajı geçerken yarışta kalabilirse yarışta son haftaya kadar gider. Ama bu viraj geçen seneye göre biraz daha tehlikeli bir viraj olarak da gözüküyor." dedi.

BAŞKAN ALİ KOÇ SÖZLERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un içinde bulunduğu durum hakkında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam "Futbolda 40. yılım. Ben şunu söylüyorum. Oyunculuk ve teknik direktörlüğümde şunu söyleyebilirim ki, kupa kazandığım dönemlerde 1 numaralı müsebbibi başkanlar ve yönetimlerdir. Çünkü bütün organizasyonu yapan onlar. Antrenörü seçen, yol açan, krizleri yöneten, antrenörün doğru çalışması için alanı sağlayan başkanlar ve yönetimlerdir. Başarıda ben 1 numara olarak başkanlar ve yönetimlerin haklarını teslim ederken şu tarafını da söylemem gerekiyor. Başarısızlıkta da başkanlar ve yönetimlerdir. Bu doğrultuda Başkan Ali Koç'un bir durum değerlendirmesi yapmasında ciddi anlamda fayda var." sözlerini kullandı.

''JOSE MOURINHO'NUN BEDEN DİLİNİ YÜKSEK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM''

Aykut Kocaman, sarı - lacivertlilerin teknik patronu Jose Mourinho hakkında gelen soruya "Jose Mourinho'nun da beden dilinin geldiği günkü gibi yüksek özgüvenli olduğunu düşünmüyorum. Perde arkasında neler olduğunu bilmediğim için ben görünenden hareket ediyorum. Şu anda çok sağlıklı gözükmüyor." sözlerini kullanarak cevap verdi.