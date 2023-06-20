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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması geldi!

20.06.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin teknik direktörünün kim olacağı hala netleşmiş değil. Medyada adı geçenlerden biri olan Aykut Kocaman, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında özel bir röportaj verdi. Kocaman, Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarını ise kesin bir dille yalanladı.

"BEN BU DENKLEMİN İÇİNDE OLMAYACAĞIM"

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Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceği konusuna cevap veren Kocaman, "Ben bu denklemin içinde olmayacağım" dedi.

"AYKUT KOCAMAN'IN İSMİ GEÇMİYORSA..."

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Aykut Kocaman, "Bütün hatalarıma rağmen dikkat ettim. Ama bu cümlenin doğru olması için hemen sağlamasının olması lazım. 100'lerce isim geçerken, Aykut Kocaman'ın ismi geçmiyorsa... Ama bu kadar 100'lerce isim aranıyorsa, bu da bir hataysa, buradan yola çıkarak söylüyorum, samimiyet sorgulaması yapıyorum sadece. Eğer böyleyse bir hata düzeltmenin olması lazım. Bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.


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