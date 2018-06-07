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Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.06.2018 00:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili "İstifa etmiyorum, görevimin başındayım" açıklamasını yaptı.

Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, A Spor'da Hakan Gündoğar'a açıklamalarda bulundu.

Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gündemimde istifa yok. İstifa haberleri gerçek dışı. Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı var bizimle ilgili bir tasarrufu olacak. Şu anda görevimizin başındayız. Ama yönetimin başka tasarruf olursa bunu oturur konuşuruz. İstifa etmiyorum, görevimin başındayım."

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