Aykut Kocaman'dan Kasımpaşa'ya reddetti

Fuat Çapa yönetiminde sezonu çok iyi şekilde tamamlamasına rağmen başarılı hoca ile kontrat yenilemeyen Kasımpaşa, teknik direktör arayışında. Lacivert-Beyazlılar, Aykut Kocaman ile bir görüşme yaptı.
Tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek isteyen İstanbul kulübü, beklemediği bir cevap aldı. Kocaman'ın, yeni yıla kadar herhangi bir takımda görev almayı düşünmediği ve bu nedenle Kasımpaşa'yı reddettiği öğrenildi.
Lacivert- Beyazlı kulüp, teknik direktör konusunda tercihini yerli bir isimden yana yapacak. (Akşam)
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