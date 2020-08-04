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Aykut Kocaman'dan Kasımpaşa'ya reddetti

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 04.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Kasımpaşa sezonu Fuat Çapa ile başarılı bir şekilde bitirdi ancak deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı. Yeni sezon için teknik adam arayışlarına giren Kasımpaşa'da Aykut Kocaman ile bir görüşme yapıldı ancak deneyimli isim yeni yıla kadar herhangi bir takımda görev almayı düşünmediği iletti.

Aykut Kocaman'dan Kasımpaşa'ya reddetti

Fuat Çapa yönetiminde sezonu çok iyi şekilde tamamlamasına rağmen başarılı hoca ile kontrat yenilemeyen Kasımpaşa, teknik direktör arayışında. Lacivert-Beyazlılar, Aykut Kocaman ile bir görüşme yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek isteyen İstanbul kulübü, beklemediği bir cevap aldı. Kocaman'ın, yeni yıla kadar herhangi bir takımda görev almayı düşünmediği ve bu nedenle Kasımpaşa'yı reddettiği öğrenildi.

Lacivert- Beyazlı kulüp, teknik direktör konusunda tercihini yerli bir isimden yana yapacak. (Akşam)

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