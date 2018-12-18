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Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den onu alıyor

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 18.12.2018 10:59 | Son Güncelleme

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe'yu istiyor. Faslı yıldızla görüşmeler olumlu ilerlerken, Konyaspor yönetimi ise Fenerbahçe’nin vereceği kararı bekliyor.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den onu alıyor

Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, beklenen hamleyi yaptı. Ara transferde kadrosunu güçlendirip zirve yarışına ortak olmak isteyen Atiker Konyaspor, hemen hemen her transfer döneminde gündemine gelen Aatif için bu kez çok ısrarcı...

Yeşil-Beyazlılar’ın hocası Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’deki vazgeçilmezi olan Faslı yıldızla görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Sarı-lacivertli takımda kadro dışı durumda bulunan ve devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözle bakılan Konya, Fenerbahçe’nin vereceği kararı bekliyor.

Oyuncuyu bonservissiz kadrosuna katmayı planlayan İç Anadolu ekibinin Aatif’a ise takımında kazandığı 1.4 milyon Euro’nun altında bir kontrat yapmayı düşündüğü gelen haberler arasında... (Güneş)

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Anahtar Kelimeler:
aykut kocaman Aatif Chahechouhe konyaspor

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