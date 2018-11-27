Aykut Kocaman: Galatasaray maçı bir penaltıya indirgendi

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Aykut Kocaman, Galatasaray maçında takımın beklentileri karşıladığını söyledi. Kocaman, "Galatasaray maçı beklentilerimin üstünde oldu. Sadece skor açısından söylemiyorum bunu. Biz bu maça çıkıncaya kadar 23 maçın 20 tanesini kendi sahasında kazanmış, özelikle kendi iç sahasında son iki sezondur uzmanlaşmış, taraftar, takım birlikteliğini çok iyi götüren son derece atak ve cüretkar oynayan bir takım karşısına 2-3 günlük bir çalışmayla çıkıp en azından kendi adımıza oyunun doğruları dediğimiz pek çok konuda birtakım şeyler isteyip, bunların olma ihtimali konusunda açıkçası çekincelerim vardı. Fakat topla olan bölüm kenarlardaki bölüm, takımı tamamlama, geriye dönüşler, öne çıkışlar son derece iyi gözüküyordu ki, sonra maç penaltıya indirgendi. Çok doğru ve iyi oynadığımız, galibiyete gittiğimiz, bir maç olarak gözüktü. Özellikle maçın ikinci yarısında çok net pozisyonlar bulduk fakat başaramadık ancak genel görüntü ilerleyen dönem için daha umut var olmamızı sağladı. Esas itibariyle bizim ayrıldığımız takımdan bir adım daha önde olabilecek takım görüntüsü veriyor. Umarım bunu başarırız" dedi.

"ATMOSFERİ ÖZLEDİM"

Uzun bir aranın ardından Konya Büyükşehir Stadyumu'nda seyirci karşısına çıkacağı hatırlatılan Kocaman, "O atmosferin özlemi benim içimde de var. Bıraktığımız yerde takım son maçlarda biraz daha Türkiye Kupası'na odaklanmıştı. Takımın içerdeki sonuçları çok iyi oynadığı maçlardı. Genel Konyaspor istatistiklerinin ters düz olduğu dönemlerdi. Genel hatlarıyla bunu söylüyoruz; umarım, önce sahaya gelenler için eski izleri taşıyan bir maç olur. Bizim içinde profesyonel anlamda beklentiler ve sonuçlar açısından bakıldığı zamanda alınan 1 puan, ondan önce Ankaragücü maçından alınan 3 puan ve şimdi deplasmanda alınan 1 puan. Bunu Alanyaspor maçıyla tamamlayabilirsek ondan sonra kalan 3 maçtaki durum, küçükte olsa bize hedef belirleme şansı verecek gibi gözüküyor. Alanyaspor maçı bizim için son derece ciddi ve önemli bir maç olarak gözüküyor" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY MAÇINDA ÇOK EFOR SARF ETTİK"

Galatasaray maçında oyuncaların çok fazla efor sarf ettiğini belirten Kocaman, "Galatasaray maçının yarattığı ciddi bir fiziksel tahribat var takımda. Sezon ortalamasına göre yüksek şiddette, efor ve enerji sarf ettiği bir maç oynadı oyuncular. Şimdi bu hafta içindeki antrenmanlarla nereye doğru dönüşecek bunu bilmiyoruz bunu gözlemlemeye çalışıyoruz. Öbür taraftan yarından itibaren Alanya'ya doğru döneceğiz, ne yapıyorlar, ne ediyorlar Alanya takımı nedir. Bu oyun başlangıç oyunu. Bir taraftan da başlangıç oyunu bir taraftan da bitiriş oyunu. Bir başlangıç kadrosu var birde bitiren kadro var. Elimizdeki oyuncaların bazıları başlangıçta verimli oyuncular oluyor bazıları da sonradan girdikleri zaman verim veriyor. Bütün bunları bir şekilde denklemleyerek esas itibariyle kazanmaya giden formülü, hem önümüzdeki maçla ilgili, hem de ondan sonraki maçlarla ilgili biraz daha takımı deneyimledikten sonra bulmaya ve yaratmaya çalışacağız" diye konuştu.

