Aykut Kocaman: Geri döneceğim...

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Geçen sezonki süreç, 3 Temmuz'dan daha zordu, daha sıkıntılıydı. Çünkü o dönemde 3 temmuz'u yapanlara karşı bir güç birliği vardı. Zorluklara karşı direnme gücü vardı. Geçen seneki süreçte ise birbirimizin gözünü oyacak hale gelmemizdi. Taraftar bir tarafta, yönetim bir taraftaydı. Geçen seneki dönem benim adıma çok iyi değildi. Bu yüzden dinlenme sürecini uzun tutacağım daha sonra teknik direktörlüğe geri döneceğim."

"Bana yapılmasını istemediğmi başkasına yapmam"

"Teknik direktörlük için kimseyle görüşmedim. Etik olmaz. Milli Takım'ın şu anda çok önemli ve başarılı bir teknik direktörü var. Bir süre daha dinlenmeyi düşünüyorum. Transfer bu işin olmazsa olmazıdır. Bizim problemimiz verimsizklik. Bu oyuncular çok değerli oyuncular oldukları için alındılar. 10 oyuncunun 7'si ben gelmeden önce alınmıştı. Verimliliği sağlayamadık. Kazanan takımın, 8-9 oyuncusu birkaç sezon önceden kalan oyunculardı. Dolayısıyla önemli olan onları daha verimli hale getirmekti. esas olan düzen sağlamaktı. Bu olmadığı sürece hiçbir takım başarılı olamaz. 10 tane 15 tane de oyuncu gelse verimlilik kazanamıyor takımlar..."

