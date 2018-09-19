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Aykut Kocaman: Geri döneceğim...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Trtspor'un canlı yayınına katıldı, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Kocaman, geçen sezonun 3 Temmuz'dan daha zor ve yıpratıcı olduğunu belirtti.

Aykut Kocaman: Geri döneceğim...

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Geçen sezonki süreç, 3 Temmuz'dan daha zordu, daha sıkıntılıydı. Çünkü o dönemde 3 temmuz'u yapanlara karşı bir güç birliği vardı. Zorluklara karşı direnme gücü vardı. Geçen seneki süreçte ise birbirimizin gözünü oyacak hale gelmemizdi. Taraftar bir tarafta, yönetim bir taraftaydı. Geçen seneki dönem benim adıma çok iyi değildi. Bu yüzden dinlenme sürecini uzun tutacağım daha sonra teknik direktörlüğe geri döneceğim."

"Bana yapılmasını istemediğmi başkasına yapmam"

"Teknik direktörlük için kimseyle görüşmedim. Etik olmaz. Milli Takım'ın şu anda çok önemli ve başarılı bir teknik direktörü var. Bir süre daha dinlenmeyi düşünüyorum. Transfer bu işin olmazsa olmazıdır. Bizim problemimiz verimsizklik. Bu oyuncular çok değerli oyuncular oldukları için alındılar. 10 oyuncunun 7'si ben gelmeden önce alınmıştı. Verimliliği sağlayamadık. Kazanan takımın, 8-9 oyuncusu birkaç sezon önceden kalan oyunculardı. Dolayısıyla önemli olan onları daha verimli hale getirmekti. esas olan düzen sağlamaktı. Bu olmadığı sürece hiçbir takım başarılı olamaz. 10 tane 15 tane de oyuncu gelse verimlilik kazanamıyor takımlar..."

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Fenerbahçe aykut kocaman Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Aykut kadar içten pazarlıklı, kıskanç, hin biri daha yoktur. Alex gibi bir dehayı sırf 1 gol daha atsa kendi rekorunu kıracak diye harcadı Feneri de harcamış oldu. Antrenörlüğü ise konya nın üstündeki bir takımı çalıştırabilecek kapasiteye sahip değildir
hala ağlıyor ama bu.çok dokunmuş cimbomun şampiyonluğu yazık adama
Aykut hoca potansiyeli olan bir td. Fakat sorunu , hiçbir zaman başarısızlıkta kendi payı olabileceğini kabullenmiyor sürekli başkalarını suçlayıp duruyor. Atalarımızın bir sözü var cuvaldizi kendine igneyi başkasına batı diye. Eger egolarini yenip kendini bu konuda gelistirirse iyi yerlere geleceğine inanıyorum bir Galatasaray taraftarı olarak.
Hocamız geri geliyor dedi diye yalan haber yapmayın!!! Ama ençok gol atan takımın sadece defans oynatıyor diye gönderilmesine kırgınlıgı belli oluyor,haklıda...
Git bir daha gelme emi... Konya'ya
Konu başlığını okuyunca bir Gs li olarak sevinmiştim Fb nin başıma geri dönecek diye.
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