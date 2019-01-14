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Aykut Kocaman: İkinci yarıya kuvvetli bir başlangıç yapmak istiyoruz

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 14.01.2019 14:54 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, beklediklerini ve istediklerini aldıkları faydalı bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, tek düşüncelerinin Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları ikinci devrenin ilk maçı olduğunu söyledi.

Aykut Kocaman: İkinci yarıya kuvvetli bir başlangıç yapmak istiyoruz

11 gün süren Antalya kampını değerlendiren Aykut Kocaman, "Bilindiği üzere ilk yarının son 5 haftasında görev yaptık. Görev yaptığımız süre içerisinde doğal olarak pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Çünkü takımlarda sıkıntılar ve eksikler bitmez. Ancak bunlardan bizim adımıza tespit ettiğimiz başlıca olanlarından bir tanesi de özellikle üç maçta takımın yaşadığı dağılma ve kontrol kaybıydı. Oyundaki kontrolü yitirmesiydi. Bu sadece topu kullanma anlamında değil sahaya yerleşme anlamında da. Kasımpaşa, Akhisarspor ve Trabzonspor maçının belli bölümlerinde yaşadık. Hem kampı programlarken hem de oynayacağımız özel maçlarda rakipleri seçerken bir alt ligde olmalarına rağmen oyun kurguları olan takımlarla oynadık. Israrla aynı şeyleri ezber olan takımlarla oynadık. Buradaki temel amacımızda oyundaki kontrol gücümüzü bir şekilde arttırmayı başarabilmekti. Hem antrenmanlardaki çalışmalar hem de oyundaki isteklerimiz bu yönde gelişti. Esas itibarıyla kamp döneminde beklediklerimizi ve istediklerimizi alma açısından iyi olduğunu söyleyebilirim. Şikayet edecek bir şey yok" dedi.

"KUVVETLİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

İkinci yarıya kuvvetli bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Kocaman, "Şimdi çalışma ve hazırlıklar anlamında ana bölüm bitti. Salı gününden itibaren Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklanacağız. Hem rakibimizi inceleyeceğiz hem de yapacaklarımızın neler olabileceğine doğru yoğunlaşmaya başlayacağız. Lige tabiki de kuvvetli bir başlangıç yapmak amacındayız. Her ne kadar her rakip son derece değerli ve güçlü olsa da tüm çalışmalarımız iyi bir başlangıç için olacak. Umarım başarırız" diye konuştu.

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