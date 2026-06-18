Aykut Kocaman'ın ekibinden isim konuştu! "Ne olduysa dün oldu, şaşkınız"

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin başlaması sonrasında teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu. Aykut Kocaman'ın isminin ön plana çıktığı süreçte Fenerbahçe Kulübü Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetici Cihan Kamer, sarı-lacivertli futbol takımının yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.

1 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada Kartal ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

"NE OLDUYSA DÜN OLMUŞ"

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu dikkat çeken bir gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Sabuncuoğu, Aykut Kocaman'ın ekibinden önemli bir isimle yaptığı konuşmayı aktardı. İşte o konuşma:

"Topuk Yaylası’na götürülmek üzere iki gün önce malzeme listesi hazırladık. Antrenman programını oluşturduk. City Group’tan üç antrenörle anlaştık. Bu antrenörlerin ikisi atletik performans alanında, biri ise FenerLab’da görev yapacaktı.

Fenerbahçe ve yeni sezon için çalışmalar yaptık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Teknik heyete bağlı scout ekibi kurduk. Her mevki için son 6 haftada 100'e yakın oyuncu izledik ve transfer listesi oluşturduk. Kamp başlangıç tarihi olarak da 22 Haziran’ı belirledik ve raporu sunduk.

Ne olduysa dün olmuş. Aykut Hocam ile henüz konuşamadım. Bu kadar hazırlık yaptık ve göreve başlamayı bekliyorduk. Şaşkınız. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun."