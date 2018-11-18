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Aykut Kocaman'ın ilk transferi Aatif Chahechouhe

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 18.11.2018 19:22 | Son Güncelleme

Kariyerinde 3. kez Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman ilk transferini eski takımı Fenerbahçe'den yapacak. Rotada Aatif Chahechouhe var.

Aykut Kocaman'ın ilk transferi Aatif Chahechouhe

Kariyerinde 3. kez Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman ilk transferini eski takımı Fenerbahçe'den yapacak. Kocaman, devre arasında Fenerbaheç'nin kadro dışı bıraktığı Aatif Chahechouhe'yi kadrosuna katacak.

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde güvendiği isimler arasında yer alan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'ya yeşil beyazlı formayı giydirmek istiyor. Konyaspor, Faslı yıldızı sezon başında kadrosuna katmak için büyük çaba harcamış, Aatif ise bu teklifi geri çevirmişti.

Daha önce bu öneriyi değerlendirmeyen Aatif'ın ise Yeşil- Beyazlılar'ın başına Aykut Kocaman'ın geçmesiyle fikir değiştirdiği ve ara transferde İç Anadolu ekibine gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. (Akşam)

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