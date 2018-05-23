Aykut Kocaman ne zaman istifa ediyor?

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'den istifa edeceği tarih belli oldu. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Aykut Kocaman’ın, haziran başındaki başkanlık seçimi nedeniyle yarın “nezaketen” istifa edeceği öğrenildi.

Takımın 2-3 futbolcu takviyesiyle çok iyi noktaya geleceğini öngören Aykut Kocaman, böyle bir düşüncesi olmasına rağmen adaylardan Aziz Yıldırım ya da Ali Koç’tan hangisi kazanırsa kazansın, seçilecek başkana “ayak bağı olmamak” adına istifa edecek.

Konyaspor maçının ardından oyuncularıyla vedalaşan ve “Düşündüklerimi 2-3 gün içinde uygulamaya koyacağım” diyen 53 yaşındaki teknik adamın, yarın yönetime istifasını sunacağı bildirildi.

Daha önce 2 Haziran’da yapılacak kongrede başkan adaylarının önünü açmak için istifa edeceğinin sinyalini veren Kocaman’ın hala bu düşüncede mi olduğu istifa dilekçesinin ayrıntılarıyla birlikte ortaya çıkacak.

Ancak Aykut Kocaman’ın Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda görevine devam edeceği belirtiliyor. Bu arada tecrübeli teknik adamın, geride kalan sezonla ilgili olarak yönetime ayrıntılı bir de rapor sunacağı kaydedildi. (Hürriyet)

