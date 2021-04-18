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Aykut Kocaman isyan etti: Akıl alır gibi değil!

18.04.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman isyan etti: Akıl alır gibi değil!

Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

KAZANMAYI İSTEDİK

Fenerbahçe karşısına mutlak galibiyeti hedefi ile çıktıklarını ifade eden Kocaman, "Bu bir sonuç oyunu. Durumu anlatmak için çok şey olur ama eninden sonunda geldiğimiz yer, kazanmak istediğimiz maçtan mağlup ayrıldık" dedi.

AKIL ALIR GİBİ DEĞİL

Başakşehir açısından çok ilginç bir sezon olduğunu vurgulayan Aykut Kocaman, "Herhalde dönemin en kritik tarafı burası olacak. Başladığım dönemden itibaren 6 penaltı kullandık. 4 tanesini kaçırdık. 2 tanesini de hakemler, bu VAR'daki genel uygulama oraya doğru döndü, verilen karar dönmüyor ama 2 penaltı iptal edildi. Enteresan bir dönem. Başakşehir için ilginç, çok ilginç bir sene geçiyor. Şu oyun kalitesine çıkabilen bir takımın, Şampiyonlar Ligi'yle başladığı bir sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil ama bu oyun ne yazık ki böyle bir oyun" dedi.

Aykut Kocaman yönetiminde 12 Süper Lig maçına çıkan Başakşehir, 7 mağlubiyet, 2 de galibiyet aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman İstanbul Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
gecen sezon sampiyon olarak bu sezon kume duserek tarihe gececekler
başakşehir senin gibi antrenörle ligde kalırsa büyük başarı. Bence yönetimin yol yakınken senin yerine Türk ve sonuç odaklı bir antrenörü getirmesi gerek.
Visca'ya penaltı attırtırsan, olacağı bu...!!,,,????????????

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