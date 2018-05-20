Aykut Kocaman Kuyt'ın jübilesinde Liverpool'un başına geçecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Dirk Kuyt jubilesinde Kuyt'ın takımını çalıştıracak ve Liverpool'un teknik direktörü olacak.

Hollanda başta olmak üzere futbol dünyasından çok sayıda ünlü ismin katılması beklenen jubile maçında Aykut Kocaman da hazır bulunacak. Kuyt'ın jubilesine Liverpool'dan takım arkadaşları Xabi Alonso, Steven Gerrard, Jamie Carragher, Robbie Fowler ve Craig Bellamy katılırken Fenerbahçe'den Aykut Kocaman dışında Pierre Webo, Raul Meireles ve Cristian Baroni yer alacak. Hollanda Milli Takımından da Van Persie, Roy Makaay, Ryan Babel, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Van der Saar, Cocu ve Van Nistelrooy gibi isimler de yer alacak.





