SPOR

Aykut Kocaman: Şenol Güneş geldi ve doğrusunu yaptı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 28.03.2019 14:58 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, milli takım ve Şenol Güneş ilgili açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman: Şenol Güneş geldi ve doğrusunu yaptı

Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor'da spor gündemi ve milli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Kocaman'ın sözleri:

"Milli Takım istenilen sonuçları aldı. Oyuncuları ve teknik kadroyu kutluyorum. Fransa maçı bizim için test olmaz ama gücümüzün nerede olduğunu görmek açısından değerli. Milli Takım söz konusu ise form durumuna bakılmaksızın bazı isimler her zaman forma giyer. Şenol hoca geldi ve doğrusunu yaptı. Oyuncularımın başarılarının karşılığını almaları için milli takıma çağrılmalarını beklerdim. Milli takımı temsil etmek bir onu işidir. Planladığımızdan 2 ile 4 puan gerideyiz. Takım olarak hedefe odaklanma konusunda iyi olduğumuz söylenemez. Büyük beklentiler, büyük hayal kırıklıkları oluşturabiliyor. Hücum oyuncularımızın eksikliği ofansif anlamda bizi sıkıntıya sokuyor."

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