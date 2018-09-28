Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

Avrupa Ligi’ndeki Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası ligde Beşiktaş karşısında da 3 puan alamayan Sarı-Lacivertli ekibin Hollandalı çalıştırıcısı Phillip Cocu, son 10 sezonun en kötü 6. hafta performansını sergiledi.

Cocu önderliğinde Kanarya 6. haftayı 7 puanla kapattı. Fenerbahçe, 11 sezon önce Luis Aragones önderliğinde Cocu döneminden daha az puan toplamıştı. Cocu, bu sezon ligdeki performansıyla geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Aykut Kocaman’ı da geçemedi. Kocaman, Cocu’nun ilk 6 haftada karşılaştığı rakiplere karşı geçen sezonun ilk yarısında 12 puan toplamıştı.

YOLUMUZA DEVAM EDERDİK

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman’ın Phillip Cocu yönetimindeki takımın performansını nasıl bulduğu merak ediliyordu. Başarılı çalıştırıcının, yakın dostlarıyla yaptığı bir sohbette Fenerbahçe’nin performansı ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Akşam'ın haberine göre Aykut Kocaman’ın sohbette, “Geçtiğimiz sezon meydana getirdiğimiz kadrodan sadece sakatlığı bulunan Janssen gidebilirdi. Transfer yapılmasa bile altyapıdan gelecek takviyelerle minimum 75 puanı toplardık. Son dönemde takımın performansını da yukarıya doğru çekmiştik. Takım zaten her türlü gidiyordu. Aynı doğrultuda da yolumuza devam ederdik” diye konuştuğu aktarıldı.