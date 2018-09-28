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Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2018 07:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile ligi 2. sırada tamamlayan Aykut Kocaman, Fenerbahçe’de kalsaydı ulaşacağı puanı söyledi.

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

Avrupa Ligi’ndeki Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası ligde Beşiktaş karşısında da 3 puan alamayan Sarı-Lacivertli ekibin Hollandalı çalıştırıcısı Phillip Cocu, son 10 sezonun en kötü 6. hafta performansını sergiledi.

Cocu önderliğinde Kanarya 6. haftayı 7 puanla kapattı. Fenerbahçe, 11 sezon önce Luis Aragones önderliğinde Cocu döneminden daha az puan toplamıştı. Cocu, bu sezon ligdeki performansıyla geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Aykut Kocaman’ı da geçemedi. Kocaman, Cocu’nun ilk 6 haftada karşılaştığı rakiplere karşı geçen sezonun ilk yarısında 12 puan toplamıştı.

YOLUMUZA DEVAM EDERDİK

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman’ın Phillip Cocu yönetimindeki takımın performansını nasıl bulduğu merak ediliyordu. Başarılı çalıştırıcının, yakın dostlarıyla yaptığı bir sohbette Fenerbahçe’nin performansı ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Akşam'ın haberine göre Aykut Kocaman’ın sohbette, “Geçtiğimiz sezon meydana getirdiğimiz kadrodan sadece sakatlığı bulunan Janssen gidebilirdi. Transfer yapılmasa bile altyapıdan gelecek takviyelerle minimum 75 puanı toplardık. Son dönemde takımın performansını da yukarıya doğru çekmiştik. Takım zaten her türlü gidiyordu. Aynı doğrultuda da yolumuza devam ederdik” diye konuştuğu aktarıldı.

VALBUENA ÖZELLİĞİNİ KULLANMADI

Kocaman, geçtiğimiz sezon oynatmadığı için eleştirildiği Valbuena konusunda ise değerlendirmeyi yaptı: Valbuena, Avrupa’da tek topu oynayan en iyi oyuncu. Bu yüzden Fenerbahçe’ye gelmesini çok istedim. Ama Fenerbahçe’ye geldiğinde bu özelliğini kullanmadı. Fransız yıldız, Aykut Kocaman döneminde 40 maçta 2 bin 298 dakika Fenerbahçe formasını giydi. Bu süre içinde 33 yaşındaki oyuncu takımına 8 gol, 16 asistlik bir katkı sağladı. Bu sezon ise 33 yaşındaki Valbuena 5 resmi maçta 255 dakika sahada kaldı. Fransız oyuncu skor olarak takımına bir katkı sağlayamadı. (AKŞAM)

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Enkaz yaratın hep aykütük fenere hiç yaramadın hep bir enkaz oluştursun. Düş yakamızdan artık
Fenerbahçe yi karıştırmak için her türlü yalan haber yapılıyor. Ortam müsait zaten. Neden Yalan????!!!!!!!!! öncelikle Aykut Kocaman böyle birşey söylemez. diyelim haberdeki gibi yakın arkadaşına söyledi. yakın arkadaşı bunu basına söylemez....
Aciz, kıskanç, yüzsüz yalancı pehlivan...
Gelen gideni arattı resmen.
Başkanın hatası Aykut kocamani göndermeti
yoluna nasıl devam ettiğini gördük. edeceğini de biliyoruz. her maçtan sonra ağlamak, her fırsatta beşiktaşa laf çakmalar. iyice psikolojin bozulmuştu, artık Anadolu kulüpleri senin yerin.
sende az sahtekar değilsin aykut. sen hiçbir şekilde alt yapıdan gelen oyuncuya güvenip oynatmazdın. kimi kandırıyorsun.
hahahahaha bunlarda da gidene bir cesaret geliyor, uzaktan atıp tutmaya vergi yok nasıl olsa bol keseden at aykut!
salak gs..bjk.. adam gibi oynasa..son 8 de olur fener.. şampiyonluklara bakın 1990-2010 arası..ligi 1.ve 2. bitirenler 34 maçta 3-4 malubiyetlerle bitirmiş hep.. fener 6 maçda 2 galibiyet..
hocam tamam efsanemizsin gol kralımızsın t.direktör olarak da uefada yarı final falan oynattın. dur ki sana kalan birazcık saygımızı da yitirmeyelim. geçen sezon niye toplamadın hocam. sezonu şampiyonluğu geçtim. tek bir maçtı tüm sezonu silecek olan. Türkiye kupası finali. o maçta 1-0 geriye düştük. forveti çiftledin 1-1 i bulduk. akhisarı yarı sahasına hapsetmiş sağlı sollu geliyorduk ki sen hemen forvetin tekini çıkarıp yine geriye yaslandın. akhisar 2-1 i bulduktan sonra yine forvete müdahale edeceğin değişikliğin yoktu. tek maçı kazansaydın bile yeterdi. şimdi bu işleri bırak lütfen hocam
adam doğru söylüyor... defans oynatıyor dediler.. geçen sene en çok golü fb attı... 78 gol, gs 75 gol hangisi daha çok atmış... bizde toptan anlayanlar, defans oynatıyor derler... futboldan anlayanlar Aykut der....
BU YORUMU YAPANLARA SORMAK GEREK GEÇEN SEZON 8 HAFTADA 8 PUAN FARK AVRDI ŞİMDİ 7. HAFTADA LİDERLE ARASINDA 6 PUAN FARK VAR.BİRDE BU PENCEREDEN BAKIN
HİÇ ŞÜPHEM YOK.
atma rızaa öyle havaya sıkmakla olmuyor süper lig deki takımların çoğu kuvvetlendi artık ekmek aslanın ağzında hiç bir takım kolay lokma değil.
Sen ancak akhisarin arkasından toplardin ,korkmak herif
Tabi toplardın 10 maç Ali PALABIYIK 30 puan cepte zaten 30 da iç sahada alsaydın ite kaka 16 puanda kendi hakkınla alırdın herhalde.
SEN SİNSİ BİR YALAKASIN ANCAK TÜM TAKIM VE TARAFTARLARI BİRİ BİRİNE DÜŞMAN EDERSİN BAŞKADA BİR ŞEY YAPAMAZSIN.
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