Aylan bebeğin hayatı film oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2015 yılında yaşanan acı olay, yerli oyuncuların yanı sıra Hollywood yıldızlarının da yer aldığı filmle beyaz perdeye yansıtılacak. Çekimleri geçen günlerde Bodrum'un farklı mekanlarında başlayan filmin yapımcılığını George Edde ve Bahattin Öztürk, yönetmenliğini Ömer Sarıkaya yapıyor.

Yönetmen Sarıkaya yaptığı açıklamada, filmi geçen yıl çekmeyi düşündüğünü ancak bu yıla yetiştirebildiklerini söyledi. Filmin mülteciler için büyük bir mesaj olmasını amaçladıklarını ifade eden Sarıkaya, yazarken oldukça duygulandığını belirtti.

'ÇEKİMLER 20 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK'

Kıyıya vuranın bir bebek değil, dünyanın ayıbı olduğunu ifade eden Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Akyarlar kıyısına vuran bir semboldür. Filmin en büyük özelliği tüm gelirinin insani yardıma gidecek olmasıdır. Hiçbir oyuncumuz para almıyor, herkes kalpten bu filmde yer alıyor. Dünya starlarından Steven Seagal de bu filmde yer alacak. Yarın Türkiye'ye geliyor ve onun da sahnelerine başlayacağız. Bu film Oscar'a gidecek diye düşüyorum. Titanik'ten kat kat daha farklı bir film olacağını düşünüyorum. Galası da 2 Eylül'de Bodrum'da yapılacak. Filmde Ali Sabri Belaid, Goncagül Yeşil, Eymen Kaya (Aylan bebek) Ege Kaya (Galib bebek) Hripsime Sargsan, Willma Elles, Mike Mitchell, Talat Atilla, Mustafa Ayhan, Aydan Çakır, Kadir Süleyman, Öztürk İrfan Yıldırımçakar ve Atilla Yaşar gibi isimler yer alıyor." Sarıkaya, filmin çekimlerini 20 Temmuz'da bitirmeyi planladıklarını da ifade etti.