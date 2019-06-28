Mynet Trend

Aylan bebeğin hayatı film oluyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 28.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki çocukları Aylan'ın yaşadıkları film oluyor.

Aylan bebeğin hayatı film oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2015 yılında yaşanan acı olay, yerli oyuncuların yanı sıra Hollywood yıldızlarının da yer aldığı filmle beyaz perdeye yansıtılacak. Çekimleri geçen günlerde Bodrum'un farklı mekanlarında başlayan filmin yapımcılığını George Edde ve Bahattin Öztürk, yönetmenliğini Ömer Sarıkaya yapıyor.

Yönetmen Sarıkaya yaptığı açıklamada, filmi geçen yıl çekmeyi düşündüğünü ancak bu yıla yetiştirebildiklerini söyledi. Filmin mülteciler için büyük bir mesaj olmasını amaçladıklarını ifade eden Sarıkaya, yazarken oldukça duygulandığını belirtti.

'ÇEKİMLER 20 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK'

Kıyıya vuranın bir bebek değil, dünyanın ayıbı olduğunu ifade eden Sarıkaya, şöyle konuştu:
"Akyarlar kıyısına vuran bir semboldür. Filmin en büyük özelliği tüm gelirinin insani yardıma gidecek olmasıdır. Hiçbir oyuncumuz para almıyor, herkes kalpten bu filmde yer alıyor. Dünya starlarından Steven Seagal de bu filmde yer alacak. Yarın Türkiye'ye geliyor ve onun da sahnelerine başlayacağız. Bu film Oscar'a gidecek diye düşüyorum. Titanik'ten kat kat daha farklı bir film olacağını düşünüyorum. Galası da 2 Eylül'de Bodrum'da yapılacak. Filmde Ali Sabri Belaid, Goncagül Yeşil, Eymen Kaya (Aylan bebek) Ege Kaya (Galib bebek) Hripsime Sargsan, Willma Elles, Mike Mitchell, Talat Atilla, Mustafa Ayhan, Aydan Çakır, Kadir Süleyman, Öztürk İrfan Yıldırımçakar ve Atilla Yaşar gibi isimler yer alıyor." Sarıkaya, filmin çekimlerini 20 Temmuz'da bitirmeyi planladıklarını da ifade etti.

Filmde rol alan Hollywood oyuncusu İskoçyalı aktör Mike Mitchell de filmin dünyaya mülteci konusunda büyük bir mesaj vereceğini düşündüğünü anlattı. Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Mitchell, "Türkiye'yi çok seviyorum. Bu filmde kaptan rolünü oynayacağım. İnsanlar filmde beni kötü olarak bilecek ama ben kötü biri değilim. İnsanlara yardım etmeye çalışan biri rolündeyim." ifadesini kullandı.

Oyuncu Aydan Çakır da Türk sinemasının kötü adamı olmaya, bu filmde de devam ettiğini aktardı.
Filmde birbirinden değerli Hollywood yıldızlarıyla oynamaktan keyif aldığını ifade eden Çakır, "Projede gönüllü olarak yer alıyoruz. Hepimizin ortak düşüncesi, oyuncakların ömrünün çocukların ömründen uzun olduğu günümüzde, çocukların ölmemesi, öldürülmemesi, gülüp oynayıp eğlenmesi ve çocukluğunu yaşayabilmesi." diye konuştu.


Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
35 yıllık yasaktan sonra ilk defa35 yıllık yasaktan sonra ilk defa
Lanetli bebek Annabelle durdurulamıyorLanetli bebek Annabelle durdurulamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aylan kurdi aylan bebek aylan bebek film

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Karadeniz üzerinden geliyor

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Karadeniz üzerinden geliyor

Polisin durdurduğu çıplak sürücü: Çok sıcak değil mi?

Polisin durdurduğu çıplak sürücü: Çok sıcak değil mi?

Adalet Bakanlığı 5 bin 970 personel alacak

Adalet Bakanlığı 5 bin 970 personel alacak

Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu çocuğun ölümünden yunanistan sahil güvenlik sorumlu o botu bu pis yunan yaratıkları batırdı .. rum pislikleri herşeyi yapacak kadar kalleşler çünkü...aşağalık katil pis yaratıklar
Beceriksiz,şahsi ihtirasları için ülkelerini ve ülkeleri karıştıran İNSANLIKTAN NASİBİ KALMAMIŞ SÖZDE İDARECİLERİN BEDELİNİ MAALESEF BU VE BENZERİ SABİLER ÇEKİYOR. Şu mübarek gün hürmetine tüm zalim,haydut ve eşkiya misali idarecilere rabbim ahirlerini getirtsin.İnsanlarada akıl,fikir,şuur,idrk ve basiret versin.
ne kadar acı, zalim esedın zulmünden ve işid in katliamından kacanlar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinemada artık daha az reklam izlenecek

Beklenen kanun maddesi 1 Temmuz’dan itibaren yürürlükte

Suudi Arabistan’daki sinema yasağının ardından Pavarotti belgeseli ilk olacak

35 yıllık yasaktan sonra ilk defa

Haftanın vizyon filmleri

Lanetli bebek Annabelle durdurulamıyor

Survivor'da finale kimler kaldı? Final nerede ve ne zaman olacak? İşte Survivor 2019 finalistleri

Survivor'da finale kalan isimler belli oldu!

Survivor'da final öncesi kim elendi? Dominik'teki son dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da sürpriz veda! İddialı isim finale kalamadı

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor Okay için sert sözler! "Elim ayağım titriyor"

Hakan'dan sert sözler! 'Elim ayağım titriyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.