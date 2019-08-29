Aylar geçti ama unutmadı... Sahibinden kaçan köpek tedavi olduğu barınağa geldi

Lüleburgaz Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakım Evi çalışanları unutulmayacak bir sadakate şahit oldu. Veteriner hekimlerin aylar önce yaralı halde bulup tedavi ettikleri Dafi isimli Terrier cinsi köpek, sahiplendirildiği aileden kaçıp kilometrelerce yol yürüyerek yeniden barınağa geldi. Barınakta tel örgülerin arkasında değil de özgür bir şekilde dolaşan Dafi, barınak çalışanlarının maskotu haline geldi.

"AYLAR ÖNCE TEDAVİ ETMİŞTİK"

Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birim Sorumlusu Anıl Ergin, "Dafi'yi aylar önce hasta bir şekilde bulup tedavi etmiştik. Sonra çocuklu bir aile Dafi'yi sahiplenmek istedi. Biz de buna çok sevinmiştik. Artık Dafi'nin sıcak bir aile ortamında yuvası olacaktı çünkü" diye konuştu.

BARINAKTA GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR

Ergin, Dafi'yi sahiplendirdikten sonra bir yanlarının buruk olduğunu söyleyerek, "Dafi'ye alışmıştık. Çok cana yakın ve akıllı bir köpek. Ama diğer yandan mutluyduk. Fakat bir gün barınağa geldiğimizde ilginç bir manzarayla karşılaştık. Dafi barınağın içine girmiş tel örgülerin dış kısmında geziniyordu" dedi.