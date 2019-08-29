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Aylar geçti ama unutmadı... Sahibinden kaçan köpek tedavi olduğu barınağa geldi

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 29.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aylar önce yaralı bir halde bulunup hayvan barınağında tedavi edilen terrier cinsi köpek, sahiplendirildiği aileden kaçıp kilometrelerce yol yürüyerek yeniden barınağa geldi. Çalışanların 'Dafi' ismini verdiği ve barınağın maskotu olan köpek, şimdi barınakta tel örgülerin dışında özgürce bir yaşam sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakım Evi çalışanları unutulmayacak bir sadakate şahit oldu. Veteriner hekimlerin aylar önce yaralı halde bulup tedavi ettikleri Dafi isimli Terrier cinsi köpek, sahiplendirildiği aileden kaçıp kilometrelerce yol yürüyerek yeniden barınağa geldi. Barınakta tel örgülerin arkasında değil de özgür bir şekilde dolaşan Dafi, barınak çalışanlarının maskotu haline geldi.

"AYLAR ÖNCE TEDAVİ ETMİŞTİK"

Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birim Sorumlusu Anıl Ergin, "Dafi'yi aylar önce hasta bir şekilde bulup tedavi etmiştik. Sonra çocuklu bir aile Dafi'yi sahiplenmek istedi. Biz de buna çok sevinmiştik. Artık Dafi'nin sıcak bir aile ortamında yuvası olacaktı çünkü" diye konuştu.

BARINAKTA GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR

Ergin, Dafi'yi sahiplendirdikten sonra bir yanlarının buruk olduğunu söyleyerek, "Dafi'ye alışmıştık. Çok cana yakın ve akıllı bir köpek. Ama diğer yandan mutluyduk. Fakat bir gün barınağa geldiğimizde ilginç bir manzarayla karşılaştık. Dafi barınağın içine girmiş tel örgülerin dış kısmında geziniyordu" dedi.

Dafi'nin geri gelmesine çok sevindiklerini söyleyen Ergin, hemen küçük köpeği sahiplendirdikleri aileyle temasa geçtiklerini söyledi. Ergin, ailenin köpeği aradıklarını ve kayıp olduğunu söylediklerini belirterek, "Onlara köpeğin barınağa geri geldiğini söylediğimizde hem şaşırdılar hem de güvenli bir yere gelmesine sevindiler. Aile 'kısmetimiz değilmiş' diyerek Dafi'yi tekrar bize bıraktı" diye konuştu.

BARINAĞIN MASKOTU OLDU

Barınağa tekrar gelerek kendini tedavi eden insan dostlarından ayrılmak istemeyen Dafi, hayvan barınağının maskotu oldu. Düzenli bakımları yapılan Dafi artık barınakta tel örgülerin arkasında değil dışında özgürce geziyor. Ergin bu durumu şu güzel sözlerle özetliyor: "Bir baktık Dafi birkaç gün sonra sahiplenilen aileden kaçmış kilometrelerce yürüyerek barınağa geri gelmiş. Biz de Dafi'yi serbest bıraktık. Şu anda barınağın bir maskotu oldu. Barınak içerisinde özgürce dolaşıyor. Kimse ona müdahale etmiyor. Mamasını veriyoruz, aşısını yapıyoruz. Dafi artık barınağın bir sakini. Buradan gitmek istemiyor. Biz de onu artık bırakmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek Kırklareli Lüleburgaz

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