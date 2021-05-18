MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aylarca inkar etmişti! Aslışah Alkoçlar hamileliğini daha fazla gizleyemedi

Aylarca inkar etmişti! Aslışah Alkoçlar hamileliğini daha fazla gizleyemedi

18.05.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile evlenmişti. O dönem hamilelik söylentilerini yalanlayan ünlü ismin ilk hamilelik görüntüleri geldi.

Aylarca inkar etmişti! Aslışah Alkoçlar hamileliğini daha fazla gizleyemedi

Cemiyet hayatının sevilen ismi ve Yeşilçam starı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, uzun süre aşktan yana şanssız bir hayat yaşadı. Neyse ki, iş insanı Kaan Demirağ'la tanışınca her şey değişti. Çok mutlu ve uyumlu bir ilişki sürdüren çift, büyük aşklarını kısa süre içinde resmiyete dökmeye karar verdi. Pandeminin bitmesini beklemek istemeyen çift, nişan ve nikah törenini kısıtlamalara uygun ve sade bir şekilde düzenledi. En gösterişli ve en çok konuşulan şey ise Aslışah Alkoçlar'ın nişan elbisesi ve gelinliği oldu.

Aylarca gizlediler

Aslışah Alkoçlar Kaan Demirağ

Öte yandan, çift evlenmeye karar verdiği sırada Aslışah Alkoçlar'ın hamile olduğu iddiası da ortaya atıldı. İddianın en önemli dayanağı ise Aslışah Alkoçlar'ın göbeğiydi. Çünkü ünlü isim çocukluğundan beri sporu hayatının en önemli parçası haline getirmeye özen gösterdi ve şimdi de bir spor salonu açtı. Buna rağmen göbeği çıkmaya başlayınca ve paylaşımlarında hamilelikle ilgili kitaplar görülünce söylentiler aldı başını gitti.

Aslışah Alkoçlar

Ancak Aslışah Alkoçlar hamilelik iddialarını her seferinde yalanladı: "İleride olmasını çok isterim. Ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın." Ne var ki, ünlü ismin hamile olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.

"Plaj tümseği"

Aslışah Alkoçlar

Geçen ay hamileliğini gizlemeyi bırakan Aslışah Alkoçlar, bugün de ilk hamilelik pozunu verdi. "Plaj tümseği" diyerek göbeğini paylaşan Aslışah Alkoçlar'a beğeni ve yorum yağdı. Hamile de olsa hala çok fit olması da gözden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Demet Özdemir ve Hande Erçel rekabetinde yeni gelişmeDemet Özdemir ve Hande Erçel rekabetinde yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Ters tepebilecek tedbirler var

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Ters tepebilecek tedbirler var

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.