Aylarca inkar etmişti! Aslışah Alkoçlar hamileliğini daha fazla gizleyemedi

Cemiyet hayatının sevilen ismi ve Yeşilçam starı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, uzun süre aşktan yana şanssız bir hayat yaşadı. Neyse ki, iş insanı Kaan Demirağ'la tanışınca her şey değişti. Çok mutlu ve uyumlu bir ilişki sürdüren çift, büyük aşklarını kısa süre içinde resmiyete dökmeye karar verdi. Pandeminin bitmesini beklemek istemeyen çift, nişan ve nikah törenini kısıtlamalara uygun ve sade bir şekilde düzenledi. En gösterişli ve en çok konuşulan şey ise Aslışah Alkoçlar'ın nişan elbisesi ve gelinliği oldu.

Aylarca gizlediler

Öte yandan, çift evlenmeye karar verdiği sırada Aslışah Alkoçlar'ın hamile olduğu iddiası da ortaya atıldı. İddianın en önemli dayanağı ise Aslışah Alkoçlar'ın göbeğiydi. Çünkü ünlü isim çocukluğundan beri sporu hayatının en önemli parçası haline getirmeye özen gösterdi ve şimdi de bir spor salonu açtı. Buna rağmen göbeği çıkmaya başlayınca ve paylaşımlarında hamilelikle ilgili kitaplar görülünce söylentiler aldı başını gitti.

Ancak Aslışah Alkoçlar hamilelik iddialarını her seferinde yalanladı: "İleride olmasını çok isterim. Ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın." Ne var ki, ünlü ismin hamile olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.