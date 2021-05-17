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Aylardır bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturan Barbaroslar çekimlere başlıyor

17.05.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturan "Barbaroslar" dizisinin akıbeti belli oldu. Aylar süren ve arapsaçına dönen hazırlık süreci nihayet tamamlandı.

Aylardır bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturan Barbaroslar çekimlere başlıyor

"Payitaht Abdülhamid", "Filinta" gibi başarılı tarihi dizilerin yapımcısı olan ES Film, bu sezon TRT 1 için "Barbaroslar" dizisini hazırlıyordu. Tarihi dizilerde marka haline gelen bir kanal ve yapımcı, ilk kez denizlerde geçen bir hikayeyi anlatmak için tekrar bir araya geldi. Oyuncu kadrosu da açıklanınca heyecan iyice tavan yaptı. "Diriliş Ertuğrul" dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan ve "Sen Anlat Karadeniz" sonrası ne yapacağı merakla beklenen Ulaş Tuna Astepe'yi başrollerde buluşturan "Barbaroslar" büyük merakla takip edilmeye başladı. Ancak dizi hazırlıkları büyük bir gizlilikle yürütülüyordu. Sadece Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis'in hayatının anlatılacağı biliniyordu. Geçen ay, dizinin detayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Usta isim Doğan Ümit Karaca'nın yöneteceği dizinin 15. yüzyılda geçeceği ve Oruç, İshak, İlyas ile Hızır adlı kardeşlerin Akdeniz'de geçen maceralarını anlatacağı açıklandı. Ancak ağır hazırlık süreci nedeniyle koca bir sezon gelip geçti.

Covid-19 şoku

Ulaş Tuna Astepe

Ulaş Tuna Astepe, neredeyse kameralara hiç yakalanmadan ve röportaj vermeden yaşamayı başaran ender isimlerden. Neyse ki, Engin Altan Düzyatan, ara ara proje hakkında bilgi verdi ve dizinin iptal edildiği söylentilerini yalanladı.

Engin Altan Düzyatan

Geçen ay sete çıkan "Barbaroslar" ekibinden ilk açıklama da yine ondan geldi. Aylardır ağır idmanlar yaptıklarını ve binlerce sayfa kitap okuduklarını söyleyen Engin Altan Düzyatan, bilinmeyenlerle dolu bir yolculuğa çıktıklarını ama ekibe güvendiğini belirtti. Maalesef bu ekibi de Covid-19 vurdu ve çekimler ertelendi.

Bu hafta tekrar başlıyorlar

Engin Altan Düzyatan Ulaş Tuna Astepe

Neyse ki, vakalar kazasız belasız atlatıldı ve set yeniden kuruldu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Barbaroslar" ekibi bugün okuma provası yapacak, yarın da çekimlere başlayacak. Dizi, yeni sezonda yayına hazır olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan Ulaş Tuna Astepe
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